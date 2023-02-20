Ереван, 20 февраля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Вечером 19 февраля в результате схода лавины в горной местности автомобиль минобороны Армении «УАЗ» скатился в овраг, из-за чего погибли два армянских военных и ещё два пострадали. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«19 февраля около 19:40 (18:40 мск) в районе села Хнацах из-за схода лавины автомобиль министерства обороны «УАЗ» скатился в овраг, в результате чего военнослужащие-контрактники Зоранд Грантович Арзуманян и Зорак Самвелович Ераносян погибли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё двое армянских военных после ДТП были доставлены в гарнизонный госпиталь с различными травмами, и уточняется, что медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, опасность для их жизни отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения трёх легковых автомобилей на Крымском мосту три человека погибли и один пострадал.