Москва, , 08:59 — REGNUM Более 23,5 тысячи россиян подали заявки на портале «Работа России» на бесплатное переобучение по национальному проекту «Демография» с момента старта программы в феврале, сообщили ИА REGNUM в Роструде. Всего в 2023 году 138 тысяч человек смогут бесплатно получить новые знания и навыки по востребованным направлениям.

Переобучение по стандартам Ворлдскиллс Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия

Пройти бесплатное переобучение в этом году могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно, а также безработные и работники с риском увольнения. В каждом регионе набор обучающих программ формируется с учетом потребностей регионального рынка труда. Выбрать направление и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России».

«За четыре года реализации федеральных программ по переобучению в рамках нацпроекта «Демография» более 600 тысяч человек смогли получить новые компетенции. Мы последовательно наращивали качество и доступность предлагаемых программ. С 2021 года подать заявление на участие в них можно в режиме онлайн», — рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Глава Минтруда России также добавил, что получить новую профессию смогут и те, кто ранее был вынужден прервать обучение. «Программа реализуется уже длительное время. Ранее, например, молодая мама могла записаться на обучение и из-за болезни ребенка не завершить курс. Сейчас появляется возможность стать участником программы повторно», — подчеркнул Антон Котяков.

С 2022 года участники проходят профориентирование в центре занятости, чтобы подобрать наиболее подходящую программу, которая будет учитывать их стартовые знания и карьерные цели. Сейчас доступно свыше 8 тысяч образовательных программ по таким направлениям, как «IT, аналитика и программирование», «Управление, менеджмент и финансы», «Дизайн», «Образование», «Предпринимательство и бизнес», «Маркетинг и маркетплейсы», «Фитнес и физическое развитие», «Сервис и услуги» и другие.

Один из операторов программы — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) — с 2023 года расширила перечень программ, по которым можно пройти бесплатное переобучение и получить дополнительное профессиональное образование. Теперь слушателям доступны такие программы, как «Основы биржевой торговли и инвестирования», «Педагог игровых технологий», «Специалист государственного оборонного заказа», «Финансы для нефинансистов» и «Школьный репетитор».

По словам заместителя директора центра общественных связей РАНХиГС Сергея Шатунова, академия постоянно актуализирует направления профпереподготовки с учетом изменения потребностей рынка труда. «Это необходимо, чтобы граждане после окончания обучения смогли найти практическое применение полученным знаниям и навыкам и имели возможность успешно развиваться в выбранной профессии», — отметил Шатунов.

Обучаться можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела. Например, Татьяна Поминова из города Советского (ХМАО-Югра) мечтала открыть собственную мини-пекарню. Но для ведения своего дела большое значение имеет наличие специального образования. Поэтому в июле 2022 года Татьяна прошла бесплатное обучение на кондитера в местном политехническом колледже по национальному проекту «‎Демография». А уже в сентябре подала заявку на получение единовременной выплаты для открытия мини-кондитерской на дому. Теперь в ее ближайших планах — расширить производство до цеха, если заказы будут расти. «А там и до фабрики недалеко», — мечтает предпринимательница.

Жительница Саратовской области Инга Веселова еще недавно занималась оптовыми продажами одежды. Но хотелось большего. Тогда девушка записалась на бесплатные курсы переобучения и заключила контракт с работодателем, тем самым гарантировав себе перспективную профессию и стабильную работу. Теперь она сама шьёт модную одежду.

«Переобучение — это отличная возможность расширить свои горизонты и получить новую специальность. Можно оформиться как самозанятый, развивать свое дело», — говорит Инга.

Национальный проект «Демография» направлен на всестороннюю поддержку семей на каждом этапе: рождение и воспитание детей, помощь в трудоустройстве, активное долголетие для людей старшего возраста, а также создает условия для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий спортом.