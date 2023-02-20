Новосибирск, , 09:24 — REGNUM Закон об отмене прямых выборов мэра Новосибирска принят 20 февраля депутатами законодательного собрания области в первом и втором чтениях, сообщает ngs.ru.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

Если закон примут, в Новосибирске, а также в посёлке Кольцово главы будут назначаться из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатов.

Комментируя это решение, председатель комитета заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев заявил, что законопроект принят сразу в двух чтениях — первом и втором, так как он «очень простой и вносить поправки без изменения общей концепции невозможно».

Ряд депутатов высказался против такого решения, аргументируя это тем, что кандидатов придётся выбирать не из предложенных жителями города, а из тех, кого рекомендует комиссия.

Добавим, что депутаты заксобрания от «Единой России» и ЛДПР, напротив, выступают за отмену прямых выборов мэра. Поддержал инициативу и глава Новосибирской области Андрей Травников.