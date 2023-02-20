Сан-Паулу, Бразилия, , 09:21 — REGNUM Количество жертв ливней, оползней и наводнений в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36 человек. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает портал G1.

Оползень. Рио-де-Жанейро. Бразилия. 14 февраля 2023 © IMAGO/Jose Lucena / globallookpress

«Дожди, прошедшие в выходные в Сан-Паулу, привели к гибели 36 человек: 35 в муниципалитете Сан-Себастьян, еще один — в муниципалитете Убатуба», — говорится в распространенном сообщении.

По информации источника, из-за обрушения более полусотни домов 338 человек остались без крова. В нескольких муниципалитетах штата Сан-Паулу местные власти объявили ЧС.

Отмечается, что 35-й и 39-й президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в понедельник посетит пострадавший от природных катаклизмов регион.

Ранее сообщалось, что в Рио-де-Жанейро с 17 по 25 февраля будет проходить традиционный карнавал, который, по мнению министерства туризма Бразилии, привлечет около 46 миллионов гостей.

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