Керчь, Крым, 20 февраля, 2023, 09:17 — ИА Регнум. В результате столкновения трёх легковых автомобилей на Крымском мосту три человека погибли и один пострадал. Об этом 20 февраля рассказали в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Погибли три человека, ещё один пострадал, его состояние уточняется», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также он уточнил, что пострадавший в результате аварии уже деблокирован, и добавил, что в данный момент из-за ДТП движение автотранспорта на Крымском мосту полностью приостановлено. Ведётся выяснение причин и обстоятельств трагического происшествия.

Кроме того, отмечается, что мэр Керчи Святослав Брусаков рассказал, что для восстановления движения автомобилей на мосту необходимо от 1 до 1,5 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Краснодарском крае в ночь на 20 февраля микроавтобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек.