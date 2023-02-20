Донецк, 20 февраля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 20 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллирийский обстрел ВСУ

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка был произведён ВСУ в 08:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:35 киевские военные выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка и пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району города, а в 08:40 — ещё шесть снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины утром 20 февраля обстреляли Горловку в ДНР.