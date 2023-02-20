Губернатор Югры побывала с рабочим визитом в Донбассе и передала военное снаряжение мобилизованным

Ханты-Мансийск, , 09:01 — REGNUM В ходе своей рабочей поездки в Донбасс 17 и 18 февраля губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова передала призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации и добровольцам снаряжение, которое было закуплено властями Югры по заявкам военных подразделений. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба властей региона в своём телеграм-канале.

Губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова в зоне СВО admhmao.ru

«В течение двух дней, 17 и 18 февраля, губернатор работала на территории Донецкой и Луганской Народных Республик», — говорится в сообщении и уточняется, что в ходе поездки глава Югры встретилась с мобилизованными из автономного округа, волонтёрами и инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса, а также посетила Макеевку в ДНР.

Также указывается, что Комарова передала военным закупленное правительством Югры снаряжение. При этом добавляется, что совместно с главой региона в зоне спецоперации находились представители Гуманитарного добровольческого корпуса и общественной организации «Российский Красный Крест. ХМАО-Югра».

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