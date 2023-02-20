Сочи, Краснодарский край, 20 февраля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В результате оползня в Краснодарском крае обрушилась часть федеральной трассы А-147 Джугба — Сочи. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

«На участке км 70+570 — 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что федеральные дорожники огородили место обрушения. Движение осуществляется в реверсивном режиме, регулируемом Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД).

В субботу, 18 февраля, в Главном управлении МЧС Российской Федерации по Краснодарскому краю сообщили, что до 22 числа в Сочи ожидается лавиноопасная ситуация, а также прогнозируется дождь, мокрый снег и сильный ветер.