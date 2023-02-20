Марочко заявил о переброске польских наёмников ВСУ под Кременную
Кременная, ЛНР, 20 февраля 2023, 08:55 — REGNUM Польские наёмники переброшены ВСУ под Кременную в ЛНР, заявил 20 февраля военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе анализа перехваченных данных установлено, что под Кременную переброшен контингент иностранных наёмников, большую часть из которых составляют граждане Польши», — заявил Марочко.
При этом среди наёмников замечены женщины, сообщил Марочко в интервью ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ начали активно применять тактику кочующих огневых средств. Замечено применение пикапов для размещения на них ПТУР и миномётов на краснолиманском и купянском направлениях.