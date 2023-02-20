Москва, 20 февраля, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Законопроект, гарантирующий прохождение ежегодной диспансеризации всем работникам независимо от возрастного ценза, внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславом Даванковым и замруководителя фракции Сарданой Авксентьевой, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Павел Лисицын/РИА Новости Диспансеризация

Предложенные изменения, указали авторы, направлены на установление в отношении работников гарантии по освобождению от работы на один рабочий день один раз в год для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

«Сейчас на диспансеризацию раз в три года имеют право лица от 18 до 39 лет. После 40 лет и для отдельных категорий граждан положена ежегодная диспансеризация. Чтобы людям было удобнее, нужно всем дать право проходить обследование раз в год», — сказал журналистам Даванков, комментируя законопроект.

По его словам, это позволит сохранить здоровье большему числу людей, увеличить продолжительность активной трудовой жизни.

«А самое главное — ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьёзные, опасные заболевания на ранних стадиях. В результате это выгодно всем, в том числе государству и работодателю. Более здоровый сотрудник меньше дней проводит на больничном, дольше способен вести эффективную трудовую деятельность», — добавил вице-спикер Госдумы.

Сардана Авксентьева в свою очередь заявила, что на практике, в случае принятия инициативы, работодателя нужно будет предупредить о прохождении диспансеризации через отдел кадров.

«Работник имеет право на сохранение рабочего места и среднего заработка. На диспансеризацию отводится один или два дня, это зависит от возраста работника», — пояснила она.