Донецк, , 08:50 — REGNUM Около 200 мирных жителей было эвакуировано из находящихся под контролем российских военных пригородов Артёмовска в Шахтёрск. Об этом 20 февраля рассказал мэр города Шахтёрска Александр Шатов.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Порядка 200 человек находятся у нас из предместий Артёмовска», — приводит его слова ТАСС.

Также Шатов уточнил, что, по данным городской администрации, беженцы из Артёмовска были направлены в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики перешли к тактике кочующих огневых средств.