Донецк, 20 февраля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Около 200 мирных жителей было эвакуировано из находящихся под контролем российских военных пригородов Артёмовска в Шахтёрск. Об этом 20 февраля рассказал мэр города Шахтёрска Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Порядка 200 человек находятся у нас из предместий Артёмовска», — приводит его слова ТАСС.

Также Шатов уточнил, что, по данным городской администрации, беженцы из Артёмовска были направлены в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики перешли к тактике кочующих огневых средств.