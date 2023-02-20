Турция, 20 февраля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 20 февраля, посетит затронутые мощнейшими землетрясениями регионы, сообщает газета Yeni Şafak.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция

По словам издания, сопровождать лидера турецкого государства будет лидер националистической партии (МНР) Девлет Бахчели.

Напомним, что ранее Партия справедливости и развития и Партия националистического движения создали коалицию «Союз государства», поддерживающую единого кандидата на предстоящих президентских выборах — действующего президента Эрдогана.

По последним данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 41 020 человек.