Донецк, 20 февраля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Газовые гранаты производства США, Великобритании и Израиля применятся в республиках Донбасса вооружёнными формированиями Украины в нарушение регламентирующих правила ведения войны международных конвенций. Об этом 20 февраля рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил в интервью ТАСС советник врио главы региона, киевские военные пытаются использовать химическое оружие в зоне конфликта с самого его начала в 2014 году.

«Чаще всего они используют газовые гранаты. Маркировка даже видна: либо США, либо Великобритания, либо Израиль. Попытки есть, есть бойцы, которые получили поражения на артёмовском фронте», — сказал он.

Помимо того, Гагин указал, что летом 2022 года были зафиксированы факты попыток применения ВСУ в ходе боевых действий отравляющих аэрозолей с промышленных сельскохозяйственных дронов.

При этом советник врио главы уточнил, что на данный момент случаев применения украинскими военными отравляющих веществ против мирного населения не отмечалось, однако подчеркнул, что, по его мнению, Киев не остановится ни перед чем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское издание The Times рассказало об обстановке в офисе президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на улице Банковой.