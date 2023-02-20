Марочко заявил, что ВСУ размещают установки ПТУР и миномёты в пикапах
Луганск, 20 февраля 2023, 08:42 — REGNUM Украинские боевики перешли к тактике кочующих огневых средств, заявил в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ теперь устанавливают в кузовах пикапов минометы западного образца, автоматические гранатометы, ПЗРК, ПТУР и зенитно-пулеметные установки.
Эти «нововведения» замечены в районе населенного пункта Новоселовское на купянском направлении и в районах Стельмаховки, Макеевки и Невского на красно-лиманском направлении.
«Расчеты постоянно перемещаются, используя рельеф местности как естественное укрытие, который затрудняет возможность обнаружения», — пишет.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ наращивают численность подразделений в районе Часова Яра к западу от Артемовска (ДНР).