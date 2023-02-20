Луганск, 20 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Украинские боевики перешли к тактике кочующих огневых средств, заявил в своем телеграм-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Виктор Антонюк/РИА Новости Военнослужащий из ЛНР у пикапа ВСУ

По словам Марочко, ВСУ теперь устанавливают в кузовах пикапов минометы западного образца, автоматические гранатометы, ПЗРК, ПТУР и зенитно-пулеметные установки.

Эти «нововведения» замечены в районе населенного пункта Новоселовское на купянском направлении и в районах Стельмаховки, Макеевки и Невского на краснолиманском направлении.

«Расчеты постоянно перемещаются, используя рельеф местности как естественное укрытие, который затрудняет возможность обнаружения», — пишет.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ наращивают численность подразделений в районе Часова Яра к западу от Артёмовска (ДНР).