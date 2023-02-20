Журналист Times рассказал об обстановке в офисе Зеленского на Банковой
Киев, 20 февраля 2023, 08:34 — REGNUM Британское издание The Times рассказало об обстановке в офисе президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на улице Банковой.
Уточняется, что репортер издания побывал в столице Украины и поговорил с неназванными государственными чиновниками. Об обстановке в офисе Зеленского журналисту рассказали советник президента Александр Роднянский и министр агрополитики Николай Сольский.
«Контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс [офис президента Украины Зеленского — ред.]», — говорится в распространенном материале.
Отмечается, что «доступ предоставляется только тем, у кого есть надлежащие документы и паспорт».
Как утверждает издание, всем, кто находился в бункере Зеленского, пришлось подписать документ, запрещающий распространение информации о месторасположении и плане объекта.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут продолжать оборону Артёмовска, пока это будет считаться целесообразным.
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский: украинские войска не будут защищать Артёмовск любой ценой