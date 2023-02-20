Киев, , 08:34 — REGNUM Британское издание The Times рассказало об обстановке в офисе президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на улице Банковой.

Администрация президента Украины © Стрингер/РИА Новости

Уточняется, что репортер издания побывал в столице Украины и поговорил с неназванными государственными чиновниками. Об обстановке в офисе Зеленского журналисту рассказали советник президента Александр Роднянский и министр агрополитики Николай Сольский.

«Контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице, окружающей комплекс [офис президента Украины Зеленского — ред.]», — говорится в распространенном материале.

Отмечается, что «доступ предоставляется только тем, у кого есть надлежащие документы и паспорт».

Как утверждает издание, всем, кто находился в бункере Зеленского, пришлось подписать документ, запрещающий распространение информации о месторасположении и плане объекта.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины будут продолжать оборону Артёмовска, пока это будет считаться целесообразным.

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