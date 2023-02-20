Москва, 20 февраля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. С 2014 года российским Следственным комитетом было возбуждено более 2,5 тыс. дел о преступлениях Киева, из числа которых свыше половины возбудили после начала эскалации конфликта в феврале 2022 года и последовавшей за этим спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации. Об этом 20 февраля рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

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«На данный момент ведётся предварительное следствие по 2544 уголовным делам, которые Следственный комитет начал возбуждать с 2014 года. Большая их часть — 1443 — возбуждена с момента начала эскалации конфликта украинской стороной и последующей специальной военной операции», — заявил он.

Также глава СК уточнил, что большая часть из этих дел является связанной с преступлениями Киева против мирных жителей, и подчеркнул, что в каждом из таких случаев речь идёт о судьбах конкретных людей.

«Особенно тяжело осознавать, когда гибнут дети. Поэтому все факты противоправных действий важны, требуют тщательного расследования, а также особого внимания к пострадавшим», — добавил Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что почти девять тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили ранения в результате обстрелов украинскими военными.