Орбита МКС поднята двигателями «Прогресса» на 3,2 км перед посадкой корабля «Союз МС-22»

Москва, , 08:20 — REGNUM Для формирования условия для посадки беспилотного корабля «Союз МС-22» орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

МКС © NASA/ZUMA/TASS

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения приземления беспилотного корабля «Союз МС-22», — говорится в сообщении.

Уточняется, что корректировка орбиты станции была осуществлена с использованием двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22», которые включили в 07:20 мск, после чего они проработали 958 секунд. Также указывается, что в результате этого средняя высота орбиты МКС была увеличена на 3,2 км, составив 418,9 км над поверхностью нашей планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля стало известно, что совет главных конструкторов РКК «Энергия» рекомендовал госкомиссии запустить корабль «Союз МС-23» к МКС 24 февраля.