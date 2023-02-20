Москва, 20 февраля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. «Зерновая сделка» будет, вероятно, в скором времени обсуждаться президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает 20 февраля информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Источник утверждает, что Путин и Эрдоган, как правило, на переговорах касаются вопроса зерновой сделки.

«Поэтому не исключено, что лидеры затронут эту тему на переговорах в ближайшее время с учётом того, что в процессе новая составляющая», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Напомним, срок действия «зерновой сделки» после очередного её продления истекает 18 марта. Договорённость автоматически будет продлена на 120 дней, если стороны (включая ООН и Киев) не выдвинут возражений.