Мюнхен, Германия, , 08:17 — REGNUM Страны Европы и Северной Америки, как передает Financial Times, предпринимали попытки использовать прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности в качестве платформы для убеждения стран Африки и Латинской Америки ужесточить внешнюю политику относительно России.

59-я Мюнхенская конференция по безопасности © Sven Hoppe/dpa/ТАСС

По мнению издания, лидерам западных стран не удалось донести до стран Африки и Латинской Америки идею о том, что действия Российской Федерации на Украине угрожают мировой безопасности.

Напомним, что прошедшая 59-я Мюнхенская конференция по безопасности состоялась с 17 по 19 февраля 2023 года. В ходе конференции глава министерства иностранных дел Бразилии Мауру Виейра призвал к поиску скорейшего решения конфликта на Украине.

«Мы не можем продолжать говорить только о войне», — сказал Виейра.

Ранее издание Global Times высказывало мнение, что Китай станет следующей целью агрессии Североатлантического альянса НАТО.

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