Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артёмовск любой ценой, до последнего солдата

Киев, , 08:11 — REGNUM Вооружённые формирования Украины не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно». Об этом 19 февраля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для нас важно защитить его [Артёмовск], но не любой ценой и не ради того, чтобы все погибли. Мы будем сражаться до тех пор, пока это будет разумно», — сказал он.

При этом Зеленский пообещал, что ВСУ будут оказывать сопротивление и в это же время вести подготовку к контрнаступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что киевские военные окапываются, минируют подходы к своим позициям, наращивают численность подразделений в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики к западу от Артёмовска.