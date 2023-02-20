Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Донецк, , 07:58 — REGNUM Вооружённые формирования Украины утром 20 февраля обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ситуация с обеспеченностью Украины вооружением кардинально изменилась с 2014 года.