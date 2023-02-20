Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ готовятся к обороне города Часов Яр к западу от Артёмовска

Донецк, , 08:03 — REGNUM Киевские военные окапываются, минируют подходы к своим позициям, наращивают численность подразделений в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики к западу от Артёмовска (Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По словам офицера, рядом с Часовым Яром отмечается активное движение — строятся заграждения и стягиваются силы противника.

«Зафиксировано минирование подходов к позициям противника и сооружение других инженерных заграждений», — уточнил Андрей Марочко.

Отмечается, что юго-восточнее Часова Яра силовики ведут дистанционное минирование лесистой местности запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 («Лепесток»).

Российские подразделения планируют перекрыть дорогу, тем самым ускорив освобождение Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме Артёмовска, ВСУ больше некуда отступать, поэтому они так и «вцепились» в него, рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.