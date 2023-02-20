Москва, 20 февраля, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Несколько сотрудников министерства обороны Украины и более десяти граждан США проверяются на участие в изготовлении биологического оружия в лабораториях на украинской территории. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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«В настоящее время на причастность к реализации биологических программ двойного назначения проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины», — сказал он.

В ведомстве продолжают собирать доказательства их участия в изготовлении биологического оружия. В СК РФ уверены, что деятельность в лабораториях шла вразрез Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

По словам Бастрыкина, доказательная база пополняется в результате информации, поступающей от российских военнослужащих в ходе спецоперации. Данные предоставляет Министерство обороны России. Кроме того, в распоряжении СК РФ имеются результаты оперативно-разыскной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Бастрыкина, почти девять тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили ранения в результате обстрелов украинскими военными. Ещё около пяти тысяч из числа гражданского населения погибли.