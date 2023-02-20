На Кубани в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали восемь человек
Горячий Ключ, Краснодарский край, 20 февраля 2023, 07:42 — REGNUM В Краснодарском крае ночью 20 февраля микроавтобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, передаёт РЕН ТВ.
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Авария произошла в городе Горячий Ключ. В числе пострадавших — ребёнок. Всех, кто нуждался в медицинской помощи, доставили в больницу.
Полиция устанавливает виновного в столкновении.
Как сообщало ИА REGNUM, на 59-м км Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП.