20 Февраля
 
8:11

Зеленский: украинские войска не будут защищать Артёмовск любой ценой

Вооружённые формирования Украины не станут защищать Артёмовск любой ценой и будут сопротивляться, «пока это будет разумно». Об этом 19 февраля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

8:03

ВСУ готовятся к обороне города Часов Яр к западу от Артемовска

Киевские военные окапываются, минируют подходы к своим позициям, наращивают численность подразделений в районе города Часов Яр Донецкой Народной Республики к западу от Артемовска.

8:00

Бастрыкин: 10 граждан США подозревают в изготовлении биооружия на Украине

Несколько сотрудников министерства обороны Украины и более десяти граждан США проверяются на участие в изготовлении биологического оружия в лабораториях на украинской территории. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

7:58

ВСУ утром 20 февраля обстреляли Горловку

Вооружённые формирования Украины утром 20 февраля обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

7:49

Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации. Во время выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.

7:47

Эксперт Гагин рассказал, почему ВСУ «вцепились» в Артемовск

Кроме Артемовска (украинское название — Бахмут) Вооруженным силам Украины больше некуда отступать, поэтому они так и «вцепились» в данный населённый пункт. Об этом ТАСС рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

7:46

В США на акции против помощи Киеву призвали перестать мериться силами с РФ

Бывший депутат Конгресса США, организатор митинга против поддержки Украины Рон Пол заявил о том, что Соединённым Штатам не стоит мериться силами с Россией.

7:46

Руководство НАТО не делает шагов по вступлению Украины в организацию

Специализирующийся на внешней политике и гражданских свободах старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для 19FortyFive заявил, что страны Запада никогда не верили, что за Украину стоит бороться.

7:45

В минобороны Германии предстоящие недели назвали решающими для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что в ближайшее время будет некая ясность, определяющая события для Украины.

7:45

Бастрыкин: за девять лет в Донбассе убиты порядка 5 тыс. мирных жителей

Почти девять тысяч мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили ранения в результате обстрелов украинскими военными.

7:44

Американский актёр Шон Пенн призвал США ввести войска на Украину. «Я думаю, совершенно ясно: что бы ни потребовалось, чтобы удержать американские войска подальше оттуда [Украины], в конечном счёте мы там будем. Так почему бы не сейчас?» — заявил он в интервью The Guardian.

7:43

Следственный комитет России проверяет десять граждан США и некоторых должностных лиц минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия на украинской территории, заявил Бастрыкин.

7:43

Один человек погиб при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа — власти Белгородской области.

7:43

США должны дать Украине все необходимое, момент для передачи истребителей появляется, считает глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол.

7:42

Решения о действиях относительно Крыма, в том числе, при поиске путей мирного урегулирования, должна принимать Украина, а не США — госсекретарь США Энтони Блинкен.

7:42

Администрация Байдена срочно потребовала от украинской власти закрепить свои достижения на фронте и, возможно, нанести собственный контрудар, утверждает Politico со ссылкой на свои источники.

7:42

В ДНР проходит эвакуация жителей пригородов Артемовска, подконтрольных российским силам, сообщил ТАСС мэр Шахтерска Александр Шатов.

7:42

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет сражаться за Артёмовск любой ценой. По его словам, Украина будет «воевать, пока это разумно».