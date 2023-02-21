Киев, 21 февраля, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине продолжается уже 362 дня. К 20 февраля российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Берховка под Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Артёмовск важно отстоять, но не любой ценой. Он также известил о подготовке контрнаступления украинской армии.

Накануне ожесточённые бои велись на южнодонецком и запорожском направлениях. По данным Минобороны РФ, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» было нанесено поражение украинским подразделениям в районе Угледара. Также воздушно-космические силы России атаковали украинских военных в Авдеевке Покровского района ДНР. Опубликовано видео мощных взрывов.

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