В Совете Безопасности ООН назначили заседание после запусков баллистических ракет Северной Кореей

Нью-Йорк, США, , 07:20 — REGNUM В программе заседаний Совета Безопасности ООН появилось мероприятие по теме запусков межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей. Обсуждение этой ситуации представителями Организации Объединённых Наций запланировано на 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск) 20 февраля.

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Ранее соответствующая просьба поступила в ООН от Японии. Необходимость рассмотреть эту ситуацию вызвана участившимися запусками ракет КНДР. Заседание должно быть экстренным, подчёркивал японский премьер-министр Фумио Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пхеньяне рассказали о мощности новых твердотопливных баллистических ракет КНДР. Снаряды охарактеризованы как способные парализовать и испепелить аэродром противника.