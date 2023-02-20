Вашингтон, 20 февраля, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер американцы назвали хорошей актрисой потому, что она смогла с серьёзным лицом заявить о хороших коммуникационных навыках президента страны Джо Байдена. Свои комментарии высказали зрители телеканала Fox News, они высмеяли заявления представителя Белого дома.

The White House Карин Жан-Пьер

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«Она хороша. Нужно быть актрисой, чтобы с невозмутимым лицом сказать, что Байден — лучший оратор. Вау, снимаю шляпу», — отметил пользователь Parker L.

Другой американец напомнил о том, как президент однажды сказал, что Америка — «это страна, которую можно охарактеризовать одним словом: AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME».

«Я думаю, его сурдопереводчик уволился», — считает Tom.

Zie Bautista назвала Байдена «первым лучшим коммуникатором, чтобы лгать», отведя Карин Жан-Пьер второе место в этой «номинации». Reid Wright уверен, что после такого заявления пресс-секретаря Белого дома «больше никогда не смогут воспринимать всерьёз».

Jesse Orona констатировал: американцам приходится слушать своего президента через телесуфлёра, а Philip McArthur с иронией предположил, что глава государства просто «был инопланетянином в течение нескольких лет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работавший в Белом доме врач, член Конгресса США Ронни Джексон предположил, что истинные данные о состоянии психического здоровья президента США Джо Байдена могут скрывать. По итогам комплексного обследования американского президента в его администрации заявили, что Байден здоров и в состоянии работать на своей должности.