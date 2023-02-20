Вашингтон, 20 февраля, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Бывший депутат Конгресса США, организатор митинга против поддержки Украины Рон Пол заявил о том, что Соединённым Штатам не стоит мериться силами с Россией. Об этом он сказал в ходе акции с целью противодействовать намерению американских властей помогать Киеву, которая состоялась в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Дела у нас на Украине не идут хорошо, но хотя бы с Россией силами меряемся, так что ситуация улучшится. Потом надо обратиться в сторону Китая», — отметил он.

Пол подчеркнул, что не слышал, чтобы кто-то говорил о нужности войны, несмотря на наличие большого количества «речей и мнений». Экс-конгрессмен также напомнил о том, что американцы до сих пор «страдают в Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне на митинге против поставок вооружения Украине призвали к роспуску НАТО, рассказал бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку. Он напомнил, что изначально цель создания Североатлантического альянса была в защите США и Западной Европы от СССР, но советской угрозы больше нет.