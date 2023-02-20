Минобороны РФ: самоходные установки «Мста-С» и гаубицы Д-20 поражают до 50 целей в сутки в зоне СВО

Москва, , 06:41 — REGNUM Минобороны России опубликовало видео работы в зоне спецоперации по «трём семеркам»: самоходной установки (САУ) «Мста-С» и гаубиц Д-20 Центрального военного округа.

«Мста-С» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Расчеты «Мста-С» и гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений российской армии ежедневно проводят огневые налеты для поражения живой силы и техники ВСУ.

Командиры смешанных артиллерийских дивизионов для поражения получают до 50 различных целей за сутки. В зависимости от дальности и вида цели они распределяют их среди расчетов пушек и САУ.

Отмечается, что слаженные и эффективные действия артиллерии ЦВО не дают противнику перебрасывать резервы и поддерживают наступление бойцов ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, десантным подразделениям ВС РФ в Луганской Народной Республике помогают продвигаться БМП-2М «Бережок».