Донецк, 20 февраля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Кроме Артемовска (украинское название — Бахмут) Вооруженным силам Украины больше некуда отступать, поэтому они так и «вцепились» в данный населённый пункт. Об этом ТАСС рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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Он пояснил, что украинская армия не была готова к отступлению. Остальные населённые пункты не готовы к наступлению российской армии совсем. В пример эксперт привел Часов Яр, в который уже вывели командование ВСУ.

В Артемовске продолжают оставаться военнослужащие и нижний состав командования.

Как сообщало ИА REGNUM, десантным подразделениям ВС РФ в Луганской Народной Республике помогают продвигаться БМП-2М «Бережок». Об этом рассказал российский разведчик РИА Новости.