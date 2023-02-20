Япония попросила собрать экстренное заседание Совбеза ООН
Япония запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с пусками ракет Северной Кореей
Токио, 20 февраля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Правительство Японии отправило запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с пусками баллистических ракет КНДР. Об этом заявил 20 февраля премьер-министр Фумио Кисида.
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Премьер пояснил, что запрос последовал после двух запусков ракет в течение нескольких дней.
«Мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведения экстренного заседания», — сказал Кисида журналистам, когда вышел к ним сразу в двух защитных масках. Правда, отвечая на вопросы, он их снял.
Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство заявило КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля. Снаряды упали вне исключительной экономической зоны страны.