Токио, 20 февраля, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Правительство Японии отправило запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с пусками баллистических ракет КНДР. Об этом заявил 20 февраля премьер-министр Фумио Кисида.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

Читайте также: В Японии призвали готовиться к неожиданностям из-за пуска ракет КНДР

Премьер пояснил, что запрос последовал после двух запусков ракет в течение нескольких дней.

«Мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведения экстренного заседания», — сказал Кисида журналистам, когда вышел к ним сразу в двух защитных масках. Правда, отвечая на вопросы, он их снял.

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство заявило КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля. Снаряды упали вне исключительной экономической зоны страны.