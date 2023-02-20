Назван примерный срок таяния «Ледника Судного дня»
Москва, 20 февраля 2023, 06:15 — REGNUM Комплекс ледников в Западной Антарктиде и ледник Туйэтса растают в 22 веке. Такое мнение высказал РИА Новости учёный-климатолог Алексей Кокорин.
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Эксперт подчеркнул, что «Ледник Судного дня» (ледник Туйэтса) тает стремительно, процесс ускоряет повышение температуры воды.
По его мнению, в 21 веке последствия таяния ледника человеку не грозят. Однако эксперт допустил, что когда ледниковый комплекс растает полностью, то уровень океана может увеличится даже не на три, а на пять метров. Такое развитие событий климатолог назвал наихудшим и возможным при одновременном влиянии многих факторов, в числе которых тепловое расширение воды и воздействие людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее британские учёные заявили, что «Ледник Судного дня» в Западной Антарктиде стремительно тает из-за теплой воды, которая на 1,5 градуса превышает температуру замерзания.