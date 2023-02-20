Москва, 20 февраля, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Подготовка к переговорам по продлению сроков действия зерновой сделки активно идёт. Уже сейчас понятно, что они будут не из простых, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Удачная сделка. Фрагмент картины Квентина Массейнса «Сборщики податей»

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В ООН считают, что нельзя допустить провала зерновой сделки, в России же дипломаты заявили, что уверенность руководства организации в её продление после 18 марта смотрится по меньшей мере удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны.

«Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу», — сказал собеседник агентства и добавил, что они будут «непростыми, это ясно».

Зерновую сделку в 2022 году подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России, комментируя зерновую сделку, посоветовал властям Киева не выдавать жажду наживы за борьбу с угрозой мирового голода.

Также сообщалось, что украинскую пшеницу, обещанную бедным и голодающим в африканских странах, скормили свиньям в Испании.

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