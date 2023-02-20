Rheinische Post: Германия из-за конфликта на Украине потеряла 100 млрд евро

Берлин, , 05:59 — REGNUM Конфликт на Украине привёл к существенному увеличению затрат Германии на электроэнергию. В итоге страна потеряла порядка 100 млрд евро, сообщил президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер изданию Rheinische Post.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Война на Украине обошлась Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики», — отметил Фрацшер.

Он прогнозирует, что в дальнейшем эти издержки возрастут ещё существеннее в течение нескольких лет. Потери связаны с необходимостью тратить гораздо больше средств, чем раньше, на электроэнергию в связи с удорожанием энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии стоимость электричества высока как никогда. С 1 января сразу 636 энергетических компаний подняли цены на 60%.