ЦТАК: новыми баллистическими ракетами КНДР можно испепелить аэродром противника

Пхеньян, , 05:39 — REGNUM О мощности новых твердотопливных баллистических ракет КНДР рассказали в Пхеньяне. Центральное телеграфное агентство страны охарактеризовало снаряды как способные парализовать и испепелить аэродром противника.

Ракета КНДР «Хвасон — 14» 444.hu

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«Взрывной мощностью четырех снарядов РСЗО можно парализовать оперативный аэродром противника, испепелив его», — говорится в сообщении.

Новые ракеты для корейских реактивных систем залпового огня имеют диаметр в 600 миллиметров. Они были представлены в конце декабря 2022 года. Мощность снарядов оценили в Академии оборонных наук и Институте ядерного оружия.

Подчёркивается, что у Пхеньяна такие ракеты имеются в количестве, достаточном для того, чтобы при необходимости атаковать одновременно все аэродромы вражеской стороны. Установки являются «ударными стратегическими средствами» КНДР, также подчеркнули в ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш обратился к властям Северной Кореи с призывом возобновить диалог ради устойчивого мира. Запуск КНДР очередной баллистической межконтинентальной ракеты он расценил как провокацию.