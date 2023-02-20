Зеленский: Макрон зря тратит время на общение с Путиным, изменить позицию РФ не удастся

Киев, , 05:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал контакты главы Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным, назвав их диалоги бесполезной тратой времени. Такое мнение он высказал итальянской газете Corriere della Sera.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

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«Макрон зря тратит время. Я уже понял, что мы не сможем изменить позицию России», — сказал Зеленский.

По его мнению, в Москве решили изолировать Россию, и с этим ничего не поделать. Украинский президент предположил, что власти РФ «мечтают о восстановлении старой советской империи, это их дело».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон назвал целью действий руководства страны добиться того, чтобы Россия села за стол переговоров с Украиной. При этом он выразил уверенность, что РФ не способна и не должна выиграть в конфликте.