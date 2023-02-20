Сеул, 20 февраля, 2023, 05:15 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи опубликовал заявление о том, что республика вводит санкции против четырех физических лиц и пяти организаций, по их мнению, связанных с ядерной программой Северной Кореи. Это связано с пусками ракет в сторону Японского моря.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Наше правительство в качестве ответа на запуски баллистической ракеты большой дальности 18 февраля и баллистических ракет малой дальности 20 февраля решило ввести дополнительные самостоятельные санкции в отношении четырех физических лиц и пяти организаций, которые способствовали развитию ракетно-ядерной программы и уклонению от санкций», — обнародовал своё решение южнокорейский МИД.

Со стороны Северной Кореи 20 февраля было выпущено две баллистические ракеты: высота полета первой — 100 км, дальность — 400 км, второй, соответственно, 50 и 350 км.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля. Снаряды упали вне исключительной экономической зоны страны.