Вашингтон, 20 февраля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. В Вашингтоне на митинге против поставок вооружения Украине призвали к роспуску НАТО. Об этом RT с акции рассказал бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку.

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Джон Кириаку напомнил, что изначально цель создания Североатлантического альянса была в защите США и Западной Европы от СССР, но советской угрозы больше нет. И многие активисты, которые выступали на демонстрации, пришли к выводу, что альянс не нужен и его необходимо распустить.

«Зачем же существует НАТО? Чтобы воевать в Афганистане? Или Ираке? Почему альянс продолжает двигаться на восток, всё ближе и ближе к России, несмотря на то, что США и другие натовские страны неоднократно обещали, что такого расширения не будет?» — сказал Кириаку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне участники акции против оказания военной помощи Украине обвинили администрацию действующего президента США Джо Байдена в «коррумпированности» и призвали прекратить способствовать гибели людей.