Генсек ООН решительно осудил запуск КНДР баллистической ракеты
Нью-Йорк, США, 20 февраля 2023, 04:44 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш обратился к властям Северной Кореи с призывом возобновить диалог ради устойчивого мира. Запуск КНДР очередной баллистической межконтинентальной ракеты он расценил как провокацию, следует из официального комментария представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.
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Он также рассказал о рекомендации Гутерриша Пхеньяну точно придерживаться выполнения международных обязательств КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Северную Корею призвали возобновить диалог с целью сохранения устойчивого мира, ведущий к «полной поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова».
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля. Снаряды упали вне исключительной экономической зоны страны.