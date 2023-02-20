Гутерриш призвал КНДР воздержаться от провокаций и перестать запускать баллистические ракеты

Нью-Йорк, США, , 04:44 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш обратился к властям Северной Кореи с призывом возобновить диалог ради устойчивого мира. Запуск КНДР очередной баллистической межконтинентальной ракеты он расценил как провокацию, следует из официального комментария представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Антониу Гуттереш United States Mission Geneva

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«Генеральный секретарь решительно осуждает запуск еще одной баллистической ракеты межконтинентальной дальности КНДР. Генеральный секретарь вновь призывает КНДР немедленно отказаться от любых дальнейших провокационных действий», — отметил Дюжаррик.

Он также рассказал о рекомендации Гутерриша Пхеньяну точно придерживаться выполнения международных обязательств КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Северную Корею призвали возобновить диалог с целью сохранения устойчивого мира, ведущий к «полной поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля. Снаряды упали вне исключительной экономической зоны страны.