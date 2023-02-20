Варшава, 20 февраля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов. Об этом сообщило издание Kresy.

Иван Шилов ИА REGNUM Волынская резня

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Скандал случился в Варшаве в штаб-квартире газеты Gazeta Wyborcza. Общественники прервали выступление писательницы, которая неоднозначно говорила о Волынской резне и восхваляла националиста Романа Шухевича, выразив несогласие с пропагандой исторической лжи с её стороны.

Активисты развернули баннер «Моральные нули, для вас пример — Бандера», а также выкрикивали лозунг «Бандеровцы — домой».

Напомним, историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку поляков и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тыс. до 130 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Варшаве Сергей Андреев почтил память погибшего под городом Пененжно генерала Красной армии Ивана Черняховского.