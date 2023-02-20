The Guardian: актёр Шон Пенн призвал власти США ввести войска на Украину

Киев, , 04:07 — REGNUM Попытки удерживать американские войска подальше от Украины назвал бессмысленными актёр из США Шон Пенн. Он считает нужным ввести войска на территорию этой страны уже сейчас, сообщило The Guardian.

Шон Пенн Скриншот видео на YouTube

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Если же этого не будет сделано, то Россия может победить в конфликте, и тогда Западу будет «крышка», считает актёр. Он выразился эмоционально, используя в том числе нецензурное слово. Американец уверен, что в случае победы РФ «всем нам конец».

«Совершенно ясно: что бы ни потребовалось, чтобы удержать американские войска подальше от Украины, в конечном счёте мы там будем. Так почему бы не сейчас?» — адресовал свой вопрос американским властям Шон Пенн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр представил документальный фильм «Сверхдержава» о напряженности в отношениях между Украиной и Россией. В киноленте использованы видео с высказываниями украинского президента Владимира Зеленского. Во время визита в страну актёр хотел взять в руки винтовку и пойти в бой, вероятно, без бронежилета. Этим желанием он объяснил долгий срок своей поездки.