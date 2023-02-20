Актёр Шон Пенн предложил властям США не откладывать ввод войск на Украину
The Guardian: актёр Шон Пенн призвал власти США ввести войска на Украину
Киев, 20 февраля, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Попытки удерживать американские войска подальше от Украины назвал бессмысленными актёр из США Шон Пенн. Он считает нужным ввести войска на территорию этой страны уже сейчас, сообщило The Guardian.
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Если же этого не будет сделано, то Россия может победить в конфликте, и тогда Западу будет «крышка», считает актёр. Он выразился эмоционально, используя в том числе нецензурное слово. Американец уверен, что в случае победы РФ «всем нам конец».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр представил документальный фильм «Сверхдержава» о напряженности в отношениях между Украиной и Россией. В киноленте использованы видео с высказываниями украинского президента Владимира Зеленского. Во время визита в страну актёр хотел взять в руки винтовку и пойти в бой, вероятно, без бронежилета. Этим желанием он объяснил долгий срок своей поездки.