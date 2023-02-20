Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон пригрозила пусками ракет в Тихий океан в ответ на выпады США

Пхеньян, , 03:48 — REGNUM Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан, куда Пхеньян запускает ракеты крайне редко. Её заявление опубликовало 20 февраля агентство ЦТАК.

Ракета КНДР «Хвасон — 14» 444.hu

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«На Корейском полуострове активизируется движение стратегических ударных средств американских войск. Пхеньян тщательно учитывает их влияние на безопасность КНДР и будет принимать соответствующие ответные меры», — заявила политик.

По словам Ким Ё Чжон, частота использования Тихого океана как полигона для запуска ракет зависит от характера действий американских войск.

«Не изменится воля КНДР привлечь к ответу фанатиков, обостряющих ситуацию», — заверила сестра корейского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля. Снаряды упали вне исключительной экономической зоны страны.