Глава СК РФ Бастрыкин: почти 700 украинских силовиков незаконно применяли оружие

Москва, , 03:44 — REGNUM Украинские силовики, в числе которых есть представители командования ВСУ, обвиняются по статье уголовного кодекса РФ о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Уголовному преследованию подверглись 680 человек, отметил он. Заочно арестованы 136 из них.

«Вынесено постановлений о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 403 лиц, из них 188 очно. Среди фигурантов — 118 лиц из числа командиров и руководства ВСУ и минобороны Украины», — сказал Бастрыкин.

Статьёй, в рамках которой возбуждены уголовные дела, также предусмотрена ответственность за жестокое обращение с гражданским населением, проявившееся в применении против жителей оружия с высокими поражающими свойствами и кассетной боевой частью, подчеркнул Бастрыкин. Шансы, что обвиняемые будут наказаны за свои поступки, он назвал реальными. Глава СК РФ обратил внимания, что такие преступления не имеют срока давности.

Как сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин также заявил о том, что ситуация с обеспеченностью Украины вооружением кардинально изменилась с 2014 года. По его словам, с тех пор Киев щедро снабдили западным оружием, в том числе американскими РСЗО HIMARS.