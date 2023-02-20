Варшава, 20 февраля, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Должны быть предусмотрены письменные обязательства стран НАТО предоставлять Киеву вооружения в случае повторного конфликта с РФ, считает президент Польши Анджей Дуда. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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По словам польского лидера, Киеву нужны «определённого вида гарантии безопасности», которые должны будут предоставить страны, входящие в альянс НАТО. Такие договорённости Дуда предложил оформить по аналогии с гарантиями безопасности США для Израиля.

При наличии соответствующих соглашений, если после завершения текущих боевых действий конфликт начнётся снова, страны Запада будут обязаны предоставлять Украине военную помощь. В пример государств, с которыми могут быть заключены эти договорённости, Дуда привёл США, Великобританию и Францию.

В интервью он призвал американского лидера Джо Байдена заверить в незыблемости статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне. Президент Польши также заявил о необходимости сигнала американским инвесторам о том, что восточный фланг НАТО — «это безопасное место, в которое можно инвестировать». Подтверждением этого, по мнению Дуды, фактически станет визит Байдена в Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше может пройти встреча Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским, предположило 15 февраля польское издание Dziennik Gazeta Prawna.