Правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи с запуском ракет

Токио, , 03:24 — REGNUM Правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля. Снаряды упали вне исключительной экономической зоны страны, сообщило агентство «Киодо».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Протест был передан дипломатами через посольство в Пекине.

Вместе с тем премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ведомствам проверить безопасность судов и быть готовыми к непредвиденным ситуациям. Также Кисида дал указания проинформировать население.

Сообщается, что уже создан экстренный штаб, идет сбор информации.

В минобороны Японии уточнили, что со стороны Северной Кореи 20 февраля было выпущено две баллистические ракеты: высота полета первой составила 100 км, дальность — 400 км, второй, соответственно, 50 и 350 км.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР 20 февраля запустила несколько ракет в направлении Японского моря.