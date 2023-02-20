Киев, 20 февраля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины, депутат Рады нескольких созывов Николай Азаров представил «сценарий» развития политической ситуации в Киеве после окончания спецоперации. По его мнению, должно быть создано техническое правительство, которое всё подготовит для выборов и прихода к власти конструктивных сил.

Premier.gov.ru Владимир Путин и Николай Азаров. 2011

Читайте также: Зеленского за предательство Украины ждёт уголовный трибунал — мнение

Политик считает, что на Украине необходимо восстановить демократию и свободу деятельности всех политических партий, кроме нацистских и исповедующих милитаристские цели.

На Украине есть здоровые политические силы, способные возглавить новое правительство.

«Да, они сейчас разрушены, они преследуются, они загнаны в подполье, частично ликвидированы, уничтожены, но они есть», — сказал Азаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

При этом Азаров отметил, что не имеет ввиду себя.

«Я не говорю о себе. Я говорю о молодых людях, которые будут жить на Украине, работать на Украине, дети которых будут жить на Украине. Украина должна быть абсолютно нейтральным государством, дружественным ко всем странам, которые ее окружают», — уточнил политик.

Николай Азаров считает, что за два-три года должна быть проведена денацификация страны, все, кто виновен в госпереворотах, в преступлениях и репрессиях, должны понести наказания и ни в коем случае не оставаться у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Азаров обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в продажности, равнодушии к народу, некомпетентности и призвал за все действия привлечь президента к уголовному трибуналу.